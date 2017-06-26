Campini, il comune approva il progetto e saranno ampliati. Ecco tutti i miglioramenti...

Nella serata di oggi è stato approvato il progetto dei campini d'allenamento della Fiorentina. Ecco tutti i miglioramenti..

campi di allenamento della Fiorentina saranno più ampi. Lo ha deciso oggi il Consiglio comunale dando il via libera al progetto presentato da ACF Fiorentina. "Un intervento importarte che consente di ampliare i campi di calcio del Centro sportivo di viale Nervi rendendoli ancora più funzionali per gli allenamenti della squadra", ha detto l'assessore allo Sport Andrea Vannucci.

Il progetto presentato da ACF Fiorentina prevede l'ampliamento dei due campi di allenamento presso il Centro sportivo di viale Nervi. L’intervento fa seguito alle opere di riqualificazione architettonica e funzionale delle palazzine servizi e di realizzazione di un centro per l’attività sportiva nell’area cosiddetta 'Campini', con l'obiettivo di migliorare la fase di allenamento in campo, permettendo di studiare sul posto schemi tattici più facilmente attuabili in fase di gara.

Il progetto prevede la realizzazione di due campi da calcio per allenamento con orientamento nord/sud e dimensioni analoghe a quelle dello stadio Franchi (105x68 metri). La soluzione consente vantaggi rispetto all'usura del manto erboso perché prevede un utilizzo alternato dei due campi, oltre a migliorare le sessioni di allenamento dei portieri che non saranno più abbagliati dal sole a causa dell’orientamento est/ovest.

Le dimensioni regolamentari dei due campi potranno essere ottenute spostando di circa 6,60 metri le recinzioni perimetrali dal lato di viale Paoli in modo da inglobare una fascia per tutta la lunghezza del centro sportivo. La delibera approvata oggi dal Consiglio comunale prevede l’approvazione del progetto definitivo e l'adozione della relativa variante al regolamento urbanistico con ampliamento della zona a destinazione sportiva.

Fonte: il Comune di Firenze con una nota stampa.