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Campini: arriva la visita di Andrea Della Valle alla squadra viola!

Come già anticipato nei giorni scorsi, Andrea Della Valle ha fatto visita alla squadra ai campini per caricarla in vista della Partita di stasera.Il patron viola è arrivato verso le ore 12:00 e si fer...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2018 12:19
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Come già anticipato nei giorni scorsi, Andrea Della Valle ha fatto visita alla squadra ai campini per caricarla in vista della Partita di stasera.

Il patron viola è arrivato verso le ore 12:00 e si fermerà a pranzo con la squadra. Al momento è esclusa la sua presenza allo stadio per la partita di questa sera.

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