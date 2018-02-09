Campini: arriva la visita di Andrea Della Valle alla squadra viola!

Come già anticipato nei giorni scorsi, Andrea Della Valle ha fatto visita alla squadra ai campini per caricarla in vista della Partita di stasera.Il patron viola è arrivato verso le ore 12:00 e si fer...

A cura di Redazione Labaroviola 09 febbraio 2018 12:19

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