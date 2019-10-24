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VIDEO, Ribery segna un gol bellissimo in allenamento nella partitella finale. All'incrocio a giro da fuori area

Ecco il video postato dalla Fiorentina sui suoi canali social del gol bellissimo fatto da Franck Ribery in allenamento durante la partitella finale. Gol all'incrocio a destro da fuori area. Il video c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 18:14
VIDEO, Ribery segna un gol bellissimo in allenamento nella partitella finale. All'incrocio a giro da fuori area - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ecco il video postato dalla Fiorentina sui suoi canali social del gol bellissimo fatto da Franck Ribery in allenamento durante la partitella finale. Gol all'incrocio a destro da fuori area. Il video continua mostrando anche una bella punizione di Boateng che colpisce la traversa. Ecco il video


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