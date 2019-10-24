VIDEO, Ribery segna un gol bellissimo in allenamento nella partitella finale. All'incrocio a giro da fuori area
Ecco il video postato dalla Fiorentina sui suoi canali social del gol bellissimo fatto da Franck Ribery in allenamento durante la partitella finale. Gol all'incrocio a destro da fuori area. Il video c...
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 18:14
Ecco il video postato dalla Fiorentina sui suoi canali social del gol bellissimo fatto da Franck Ribery in allenamento durante la partitella finale. Gol all'incrocio a destro da fuori area. Il video continua mostrando anche una bella punizione di Boateng che colpisce la traversa. Ecco il video