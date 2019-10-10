Quale sarà il futuro dei "campini"? La convenzione con la Fiorentina scadrà nel 2022
Su Il Corriere Fiorentino si parla anche del possibile futuro dell'attuale centro sportivo viola dopo l'acquisto da parte della Fiorentina dei terreni di Bagno a Ripoli. Gli attuali cd. campini sono 1...
Su Il Corriere Fiorentino si parla anche del possibile futuro dell'attuale centro sportivo viola dopo l'acquisto da parte della Fiorentina dei terreni di Bagno a Ripoli. Gli attuali cd. campini sono 1600 metri quadrati di campi, palestra, ristorante, uffici, piscina e stanze video pagati dalla Fiorentina ma di proprietà del comune. La concessione in gestione da parte dell'amministrazione scade nel 2022. Il canone annuale per stadio + centro sportivo è partito da 950.000 € ed è arrivato ad 1 milione e 50.000€ dal decimo anno in poi. C'è tempo per decidere la destinazione del centro sportivo "Davide Astori" ma dopo l'acquisizione di ieri da parte dell'ACF già ci si pensa. Per adesso e probabilmente anche per i prossimi 3 anni non cambierà niente ma nel 2022 si prospetteranno due scenari, o la Fiorentina chiede al comune la gestione del c.s. e poi l'affitta a sua volta oppure il comune si riprende tutto o la dà in gestione magari ad altre società sportive di Firenze.