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VIDEO, Sportiello si immerge nell'acqua ghiacciata e Chiesa, Cerofolini e Olivera se la ridono

Mattinata con un allenamento meno intenso al centro sportivo della Fiorentina per chi ha giocato ieri sera contro la Sampdoria, infatti la mattinata è stato dedicata al recupero muscolare che prevedev...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2017 12:53
VIDEO, Sportiello si immerge nell'acqua ghiacciata e Chiesa, Cerofolini e Olivera se la ridono -
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Mattinata con un allenamento meno intenso al centro sportivo della Fiorentina per chi ha giocato ieri sera contro la Sampdoria, infatti la mattinata è stato dedicata al recupero muscolare che prevedeva anche la vasca d'acqua ghiacciata. E Michele Cerofolini si è divertito, insieme con Chiesa e Olivera a riprendere il momento in cui Sportiello si è immerso nell'acqua fredda. Ecco il video:


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