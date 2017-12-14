VIDEO, Sportiello si immerge nell'acqua ghiacciata e Chiesa, Cerofolini e Olivera se la ridono

Mattinata con un allenamento meno intenso al centro sportivo della Fiorentina per chi ha giocato ieri sera contro la Sampdoria, infatti la mattinata è stato dedicata al recupero muscolare che prevedev...

Mattinata con un allenamento meno intenso al centro sportivo della Fiorentina per chi ha giocato ieri sera contro la Sampdoria, infatti la mattinata è stato dedicata al recupero muscolare che prevedeva anche la vasca d'acqua ghiacciata. E Michele Cerofolini si è divertito, insieme con Chiesa e Olivera a riprendere il momento in cui Sportiello si è immerso nell'acqua fredda. Ecco il video:



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