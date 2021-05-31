TGR Rai Toscana, venerdì Gattuso a Firenze. Parlerà di mercato con Barone e Pradè

Sarà l'occasione per Gattuso di visitare le strutture della società e per iniziare a parlare della Fiorentina del futuro

Venerdì 4 giugno il nuovo allenatore della Fiorentina Gattuso arriverà a Firenze. A riportarlo è Sara Meini, giornalista di TGR Rai Toscana. Per l'occasione Gattuso visionerà le strutture della società, dai Campini al cantiere del Viola Park, e farà il punto sul mercato della Fiorentina con Barone e Pradè. Il tweet di Sara Meini:

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