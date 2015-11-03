Notizie Sara Meini Fiorentina

TgR conferma: "Bonaventura vuole andare alla Juventus, rifiutato il rinnovo. La Fiorentina dice no"
30 gennaio 2024 12:16
TgR, Empoli chiede 15 milioni per Parisi, nessuna fretta nella trattativa. Sul terzino anche Juve, Lazio e Inter
08 luglio 2023 15:30
TgR annuncia: "Fiorentina ad un passo dall'acquisto di Mandragora dalla Juventus a titolo definitivo"
21 giugno 2022 15:17
Sara Meini: "Nuovi positivi nella Fiorentina, uno di questi sarebbe un titolarissimo viola"
22 gennaio 2022 16:25
Meini: "Dusan Vlahovic si avvicina al Manchester City dalla Fiorentina"
18 agosto 2021 18:01
TGR Rai Toscana, venerdì Gattuso a Firenze. Parlerà di mercato con Barone e Pradè
31 maggio 2021 17:59
Meini: "Prandelli aveva deciso di dimettersi domenica, la Fiorentina ha provato a chiedergli di ripensarci"
23 marzo 2021 14:11
Meini: "Non ci sarà la posa della prima pietra, ma la posa del primo albero"
04 febbraio 2021 14:17
TgR, Ribery: "Senza la mia famiglia non resto a Firenze". La risposta della Fiorentina...
07 luglio 2020 13:34
Alia Guagni: "Serve l'aiuto del Governo e della FIGC. Siamo dilettanti o professioniste?"
23 maggio 2020 15:56
SARA MEINI: "COMMISSO È APPENA ATTERRATO A FIRENZE E HA CONVOCATO ENRICO CHIESA"
27 novembre 2019 10:28
La Fiorentina ha offerto 12 milioni per il difensore centrale Chiriches del Napoli. Ma Guintoli...
25 agosto 2019 11:52
Archivio