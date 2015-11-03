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Notizie Sara Meini Fiorentina

TgR conferma: "Bonaventura vuole andare alla Juventus, rifiutato il rinnovo. La Fiorentina dice no"

30 gennaio 2024 12:16

TgR, Empoli chiede 15 milioni per Parisi, nessuna fretta nella trattativa. Sul terzino anche Juve, Lazio e Inter

08 luglio 2023 15:30

TgR annuncia: "Fiorentina ad un passo dall'acquisto di Mandragora dalla Juventus a titolo definitivo"

21 giugno 2022 15:17

Sara Meini: "Nuovi positivi nella Fiorentina, uno di questi sarebbe un titolarissimo viola"

22 gennaio 2022 16:25

Meini: "Dusan Vlahovic si avvicina al Manchester City dalla Fiorentina"

18 agosto 2021 18:01

TGR Rai Toscana, venerdì Gattuso a Firenze. Parlerà di mercato con Barone e Pradè

31 maggio 2021 17:59

Meini: "Prandelli aveva deciso di dimettersi domenica, la Fiorentina ha provato a chiedergli di ripensarci"

23 marzo 2021 14:11

Meini: "Non ci sarà la posa della prima pietra, ma la posa del primo albero"

04 febbraio 2021 14:17

TgR, Ribery: "Senza la mia famiglia non resto a Firenze". La risposta della Fiorentina...

07 luglio 2020 13:34

Alia Guagni: "Serve l'aiuto del Governo e della FIGC. Siamo dilettanti o professioniste?"

23 maggio 2020 15:56

SARA MEINI: "COMMISSO È APPENA ATTERRATO A FIRENZE E HA CONVOCATO ENRICO CHIESA"

27 novembre 2019 10:28

La Fiorentina ha offerto 12 milioni per il difensore centrale Chiriches del Napoli. Ma Guintoli...

25 agosto 2019 11:52

Rai, Chiesa sarà il nuovo capitano della Fiorentina, contratto con ritocco dell'ingaggio

05 giugno 2019 14:42

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