TgR conferma: “Bonaventura vuole andare alla Juventus, rifiutato il rinnovo. La Fiorentina dice no”

Jack Bonaventura non vuole più restare alla Fiorentina e vuole andare alla Juventus. La nostra notizia di ieri sera trova sempre più conferme, oggi anche la giornalista Rai, Sara Meini, ha scritto cosi sul suo profilo Twitter: “Bonaventura vuole la Juventus, la Fiorentina dice No. Il calciatore non prolunga il contratto che comunque si rinnova in automatico per un altro anno con il 70% delle presenze. I viola vogliono chiudere con Gudmundsson”

