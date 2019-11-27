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SARA MEINI: "COMMISSO È APPENA ATTERRATO A FIRENZE E HA CONVOCATO ENRICO CHIESA"

Appena atterrato a Firenze, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha convocato in albergo Enrico Chiesa, il padre e procuratore di Federico. Incontro in corso.Fonte: TGR Rai Toscana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2019 10:28
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Sara Meini
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Appena atterrato a Firenze, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha convocato in albergo Enrico Chiesa, il padre e procuratore di Federico. Incontro in corso.

Fonte: TGR Rai Toscana

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