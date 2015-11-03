Labaro Viola

Notizie Tg Rai Fiorentina

SARA MEINI: "COMMISSO È APPENA ATTERRATO A FIRENZE E HA CONVOCATO ENRICO CHIESA"

27 novembre 2019 10:28

TgRai, Commisso in pole per prendere la Fiorentina, interesse anche di Eurnekian e Qatar. Venerdi la decisione

27 maggio 2019 18:06

Archivio

Esplora l'archivio di Tg Rai

Sett. 48 Sett. 22