TgRai, Commisso in pole per prendere la Fiorentina, interesse anche di Eurnekian e Qatar. Venerdi la decisione
La giornalista di RAI Sport Sara Meini ha scritto queste parole su Facebook:"Il Cda della @acffiorentina è stato fissato per venerdì 31 maggio. Andrea e Diego Della Valle dovrebbero illustrare agli al...
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2019 18:06
La giornalista di RAI Sport Sara Meini ha scritto queste parole su Facebook:
"Il Cda della @acffiorentina è stato fissato per venerdì 31 maggio. Andrea e Diego Della Valle dovrebbero illustrare agli altri consiglieri le proposte arrivate per comprare la società viola. In pole il magnate #Commisso, ma sono interessati anche l'argentino #Eurnekian e un fondo del #Qatar."