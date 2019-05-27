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TgRai, Commisso in pole per prendere la Fiorentina, interesse anche di Eurnekian e Qatar. Venerdi la decisione

La giornalista di RAI Sport Sara Meini ha scritto queste parole su Facebook:"Il Cda della @acffiorentina è stato fissato per venerdì 31 maggio. Andrea e Diego Della Valle dovrebbero illustrare agli al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2019 18:06
TgRai, Commisso in pole per prendere la Fiorentina, interesse anche di Eurnekian e Qatar. Venerdi la decisione -
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La giornalista di RAI Sport Sara Meini ha scritto queste parole su Facebook:

"Il Cda della @acffiorentina è stato fissato per venerdì 31 maggio. Andrea e Diego Della Valle dovrebbero illustrare agli altri consiglieri le proposte arrivate per comprare la società viola. In pole il magnate #Commisso, ma sono interessati anche l'argentino #Eurnekian e un fondo del #Qatar."

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