TgRai, Commisso in pole per prendere la Fiorentina, interesse anche di Eurnekian e Qatar. Venerdi la decisione

La giornalista di RAI Sport Sara Meini ha scritto queste parole su Facebook:"Il Cda della @acffiorentina è stato fissato per venerdì 31 maggio. Andrea e Diego Della Valle dovrebbero illustrare agli al...

A cura di Redazione Labaroviola 27 maggio 2019 18:06

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