Ecco l’intervista rilasciata dalla calciatrice della Fiorentina, Alia Guagni, su Rai Sport: “Serve l’aiuto del Governo e della FIGC. Siamo dilettanti o professioniste? Procollo più blando per il femminile? La salute è uguale per tutti. Se non ci sono soldi per noi, non è momento di ricominciare”.