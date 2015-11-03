Labaro Viola

Notizie Alia Guagni Fiorentina

Alia Guagni va al Milan, il papà attacca Joe Barone dopo l'addio viola: "Bla bla bla, vaiavaiavaia"

02 gennaio 2022 13:09

Alia Guagni: "Fiorentina Women's in difficoltà? Viola Park cambierà tutto. Io sto bene a Madrid"

26 novembre 2021 21:10

Alia Guagni positiva nel ritiro delle azzurre. Le sue parole social sul Covid, e la paura del virus

25 ottobre 2020 11:30

Disastro Femminile, sconfitte a Torino per 4-0. Le ragazze scivolano al 4 posto

11 ottobre 2020 19:27

Ancora partenze per la Fiorentina Femminile: saluta Durante, va all'Hellas Verona. Il comunicato

18 luglio 2020 11:32

"Fiorentina Women's" cambia nome: si chiamerà "Acf Fiorentina Femminile". Il comunicato

13 luglio 2020 16:10

Dalla Fiorentina Women's se ne vanno tutte, lascia anche Alice Parisi: "Grazie Firenze"

11 luglio 2020 12:13

La Caccamo attacca: "Smantellata la nostra Fiorentina, tutti sanno il problema ma nessuno ne parla"

06 luglio 2020 21:52

La Guagni spiega: "Grazie Firenze ma ho bisogno di provare altra avventura. Fiorentina nel mio cuore"

06 luglio 2020 16:23

Batosta per la Fiorentina Women's. La Guagni dice addio a Firenze. Il comunicato

06 luglio 2020 15:13

Alia Guagni: "Ancora nessun aggiornamento sul futuro del calcio femminile"

24 maggio 2020 22:02

Alia Guagni: "Serve l'aiuto del Governo e della FIGC. Siamo dilettanti o professioniste?"

23 maggio 2020 15:56

Guagni: "Seguiamo tutti insieme i consigli di chi ne sa di più e ne usciremo più forti di prima!"

10 marzo 2020 18:10

Fiorentina Women's: 1-1 con il Milan ex capolista, ma l'arbitro ci ha messo del suo

02 novembre 2019 18:06

Vigilia Champions, Capitan Guagni carica le Women's: "Firenze ci ama, domani ci porterà oltre i limiti"

30 ottobre 2018 19:29

Archivio

Esplora l'archivio di Alia Guagni

Sett. 52 Sett. 47
Sett. 43 Sett. 41 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 21 Sett. 11
Sett. 44
Sett. 44