Notizie Alia Guagni Fiorentina

Alia Guagni va al Milan, il papà attacca Joe Barone dopo l'addio viola: "Bla bla bla, vaiavaiavaia"
02 gennaio 2022 13:09
Alia Guagni: "Fiorentina Women's in difficoltà? Viola Park cambierà tutto. Io sto bene a Madrid"
26 novembre 2021 21:10
Alia Guagni positiva nel ritiro delle azzurre. Le sue parole social sul Covid, e la paura del virus
25 ottobre 2020 11:30
Disastro Femminile, sconfitte a Torino per 4-0. Le ragazze scivolano al 4 posto
11 ottobre 2020 19:27
Ancora partenze per la Fiorentina Femminile: saluta Durante, va all'Hellas Verona. Il comunicato
18 luglio 2020 11:32
"Fiorentina Women's" cambia nome: si chiamerà "Acf Fiorentina Femminile". Il comunicato
13 luglio 2020 16:10
Dalla Fiorentina Women's se ne vanno tutte, lascia anche Alice Parisi: "Grazie Firenze"
11 luglio 2020 12:13
La Caccamo attacca: "Smantellata la nostra Fiorentina, tutti sanno il problema ma nessuno ne parla"
06 luglio 2020 21:52
La Guagni spiega: "Grazie Firenze ma ho bisogno di provare altra avventura. Fiorentina nel mio cuore"
06 luglio 2020 16:23
Batosta per la Fiorentina Women's. La Guagni dice addio a Firenze. Il comunicato
06 luglio 2020 15:13
Alia Guagni: "Ancora nessun aggiornamento sul futuro del calcio femminile"
24 maggio 2020 22:02
Alia Guagni: "Serve l'aiuto del Governo e della FIGC. Siamo dilettanti o professioniste?"
23 maggio 2020 15:56
Guagni: "Seguiamo tutti insieme i consigli di chi ne sa di più e ne usciremo più forti di prima!"
10 marzo 2020 18:10
Fiorentina Women's: 1-1 con il Milan ex capolista, ma l'arbitro ci ha messo del suo
02 novembre 2019 18:06
Vigilia Champions, Capitan Guagni carica le Women's: "Firenze ci ama, domani ci porterà oltre i limiti"
30 ottobre 2018 19:29
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