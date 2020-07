Dopo l’addio del capitano Alia Guagni e del bomber Ilaria Mauro se ne va dalla Fiorentina Women’s anche Alice Parisi, centrocampista classe 90 che approderà al Sassuolo. È la stessa giocatrice ad annunciarlo sul suo profilo Instagram, queste le sue parole di saluto ai colori viola:

“Quattro anni bellissimi. Quattro anni incredibili. Quattro anni indelebili. Ora è arrivato il momento di intraprendere una nuova esperienza. Non è stata una decisione facile, tanto mi lega a questa squadra e a questa città. La Fiorentina è stata e sempre sarà per me casa. Firenze ti fa innamorare in tutti i sensi.

Ringrazio di cuore il presidente Rocco Commisso, Joe Barone e tutta la dirigenza per quanto hanno fatto in poco tempo per noi.

Ringrazio lo staff tecnico, lo staff medico e sanitario e tutti gli addetti ai lavori, dal magazzino all’area social/media, nessuno escluso.

Ringrazio i nostri stupendi tifosi che ci hanno sempre supportato, ovunque. Siete il valore aggiunto di questa squadra.

E infine ringrazio tutte le mie compagne, perché mi avete fatto sentire parte di qualcosa di grande. Mi avete fatto vincere tanto, mi avete fatta crescere tanto e siete la parte più difficile da lasciare ora.

Sono orgogliosa di aver dato l’anima per questi colori e di aver potuto scrivere la storia a Firenze assieme a voi.

Grazie Fiorentina, grazie Firenze”.