Fiorentina Women's: 1-1 con il Milan ex capolista, ma l'arbitro ci ha messo del suo

Pareggio per la Fiorentina Femminile contro il Milan, finora sempre vittorioso. Le viola possono però recriminare con l'arbitro.

Nel campionato di calcio femminile Fiorentina e Milan (i rossoneri fin qui avevano sempre vinto) pareggiano per 1-1 e lasciano andare la Juventus vittoriosa. Gara pressoché equilibrata, ma le ragazze viola possono recriminare con l'arbitro, perchè il pari rossonero (il Milan ha preso anche un palo) arriva nella ripresa, nell'azione successiva ad un fallo da rigore non fischiato su Mauro, atterrata da Rinaldi Salvadori. E sulla ripartenza è proprio la ex viola a siglare il gol del pareggio. Il vantaggio viola era arrivato invece nel primo tempo ad opera di Alia Guagni.

Il tutto sotto gli occhi di Commisso, che è sceso a fine partita a salutare le ragazze gigliate.