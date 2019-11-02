Labaro Viola

Fiorentina Women's: 1-1 con il Milan ex capolista, ma l'arbitro ci ha messo del suo

Pareggio per la Fiorentina Femminile contro il Milan, finora sempre vittorioso. Le viola possono però recriminare con l'arbitro.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 18:06
Fiorentina Women's: 1-1 con il Milan ex capolista, ma l'arbitro ci ha messo del suo - Alia GUAGNI - PRIMADONNA FIRENZE- RIVIERA DI ROMAGNA Serie A Calcio Femminile 24a Giornata - 05.05.2012 - Firenze - Fotografie di Federico De Luca - © tutti i diritti riservati - menzione del nome dell'Autore obbligatoria ai sensi legge 633/41
Alia GUAGNI - PRIMADONNA FIRENZE- RIVIERA DI ROMAGNA Serie A Calcio Femminile 24a Giornata - 05.05.2012 - Firenze - Fotografie di Federico De Luca - © tutti i diritti riservati - menzione del nome dell'Autore obbligatoria ai sensi legge 633/41
News
Fiorentina Womens
Alia Guagni
Fiorentina Femminile
Condividi

Nel campionato di calcio femminile Fiorentina e Milan (i rossoneri fin qui avevano sempre vinto) pareggiano per 1-1 e lasciano andare la Juventus vittoriosa. Gara pressoché equilibrata, ma le ragazze viola possono recriminare con l'arbitro, perchè il pari rossonero (il Milan ha preso anche un palo) arriva nella ripresa, nell'azione successiva ad un fallo da rigore non fischiato su Mauro, atterrata da Rinaldi Salvadori. E sulla ripartenza è proprio la ex viola a siglare il gol del pareggio. Il vantaggio viola era arrivato invece nel primo tempo ad opera di Alia Guagni.

Il tutto sotto gli occhi di Commisso, che è sceso a fine partita a salutare le ragazze gigliate.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok