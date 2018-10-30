Vigilia Champions, Capitan Guagni carica le Women's: "Firenze ci ama, domani ci porterà oltre i limiti"

Alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra Fiorentina e Chelsea (ore 19.30 allo stadio Franchi), ha parlato il difensore e capitano viola Alia Guagni. Ecco alcune delle su...

Alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra Fiorentina e Chelsea (ore 19.30 allo stadio Franchi), ha parlato il difensore e capitano viola Alia Guagni. Ecco alcune delle sue dichiarazioni in conferenza stampa.

"Giocare al Franchi sarà bellissimo. Dovremo esser brave a restare compatte, sia a livello tecnico che mentale. Sappiamo che sarà una partita difficile ma se affrontata in maniera giusta possiamo fare qualcosa di grande"

Sul primo gol in Champions: "Sarebbe bellissimo ma importante sarà vincere e qualificarsi ai quarti. La gioia personale passa in secondo piano"

Sull'emozione del Franchi: "Sarà fondamentale il supporto di tutta la città, perché quando giochi in casa spesso riesci a trovare forze che non pensavi di avere. Io vivo Firenze da sempre e sono innamorata di questa città. Ho vissuto tutto il percorso della Fiorentina e adesso molto è cambiato. Prima non ci conosceva nessuno, ora ci fermano per strada. Sentiamo il calore della città ed è bellissimo".

Sulle emozioni dello spogliatoio: "Vedo una grande concentrazione nello staff, abbiamo tutte grande voglia di dimostrare di valere questo traguardo. A prescindere dal risultato, daremo il 120% per raggiungere l'obiettivo. Questo è quello che si capta nello spogliatoio".

Fonte: Tuttomercatoweb