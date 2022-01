Alia Guagni va al Milan, il papà attacca Joe Barone dopo l’addio viola: “Bla bla bla, vaiavaiavaia”

Alia Guagni è stato il capitano della Fiorentina Women’s per tanti anni, solo due anni fa ha scelto di andare via da Firenze per raggiungere la Spagna e giocare nell’Atletico Madrid, oggi, dopo due stagioni non felici, torna a giocare in Italia ma nel Milan. Il papà della calciatrice, Andrea Guagni, si è sfogato su Facebook contro il direttore generale della Fiorentina Joe Barone scrivendo: “Bla Bla Bla, vaiavaiavaia”. Un segno che la separazione non è stata serena tra la società viola e la sua ex stella

