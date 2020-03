Attraverso Instagram Alia Guagni, che domani sarà impegnata nella finale del torneo a inviti Algarve Cup, ha espresso il suo pensiero riguardo ai difficili momenti legati all’emergenza Coronavirus:

“Approfitto di ogni istante per godermi le cose belle della vita…e da quassù i problemi sembrano lontani!

Ma la situazione a casa è veramente difficile e il pensiero va alle persone che amo!

Ho preso un impegno e lo porterò a termine nel migliore dei modi!

Poi sarà il momento di fare qualcosa per il nostro paese, che andrà al di là delle partite di calcio!

A voi che vivete questa situazione ogni giorno posso solo dire: svegliatevi, azionate la testa e provate a mettere il prossimo davanti a voi per una volta!

Seguiamo tutti insieme i consigli di chi ne sa più di noi e insieme ne usciremo più forti di prima!”