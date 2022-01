Sara Meini: “Nuovi positivi nella Fiorentina, uno di questi sarebbe un titolarissimo viola”

Ore tese in casa Fiorentina dove la squadra viola ha ritardato la partenza per Cagliari prevista inizialmente alle ore 15.30 dal centro sportivo. Nella squadra viola sono emersi alcuni positivi, secondo la giornalista Rai Sara Meini, uno di questi sarebbe un titolarissimo. La truppa viola dovrebbe partire nel giro di 30 minuti da Firenze in attesa delle controanalisi. Il tweet

