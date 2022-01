Dal Brasile, la Fiorentina vuole il centravanti Yuri Alberto, società viola contatta club e giocatore

L’attaccante brasiliano classe 2001 Yuri Alberto è molto richiesto nel mercato. Lo Zenit è interessato al centravanti, ma dipende ancora dalla partenza dell’iraniano Azmoun per avanzare nell’ingaggio di un sostituto straniero. Anche la Fiorentina è entrata nella mischia per contare sull’attaccante. Secondo il portale brasiliano GZH la società viola prevede l’addio dell’attaccante serbo Vlahovic alla fine di questa stagione per 70 milioni di euro. Per questo stanno già cercando un sostituto sul mercato e hanno contattato lo staff di Yuri Alberto

In un’intervista su Rádio Gaúcha, mercoledì scorso, il vicepresidente dell’Internacional di Porto Alegre ha confermato i sondaggi, ma non ha nominato i club interessati a Yuri. “Abbiamo ricevuto due sondaggi, non dico quali club. Questo è comune in relazione ad atleti come Yuri Alberto, uno dei migliori centravanti in attività in Brasile. Ma non abbiamo assolutamente nulla di preciso al riguardo. Lo stiamo analizzando” conclude.

ADANI PARLA DI VLAHOVIC