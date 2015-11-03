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Notizie Positivi Fiorentina

Quattro positivi al Covid-19 nel gruppo squadra della Fiorentina: sono tutti asintomatici

06 luglio 2022 12:00

SAPONARA E VLAHOVIC NON PARTONO PER CAGLIARI. I CONVOCATI DELLA FIORENTINA

22 gennaio 2022 17:14

Sara Meini: "Nuovi positivi nella Fiorentina, uno di questi sarebbe un titolarissimo viola"

22 gennaio 2022 16:25

Altri due positivi nel Cagliari, sono Lykogiannis e Cavuoti. Partita contro la Fiorentina a rischio?

20 gennaio 2022 19:52

Due calciatori del Torino sono risultati positivi al Coronavirus

20 agosto 2020 16:31

Tre giocatori del Cagliari sono risultati positivi al Covid-19. Niente allenamento odierno

19 agosto 2020 17:36

Nazione, Fiorentina fiduciosa sui positivi: conta di riaverli per gli allenamenti entro fine maggio

10 maggio 2020 11:04

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