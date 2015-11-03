Notizie Positivi Fiorentina

Quattro positivi al Covid-19 nel gruppo squadra della Fiorentina: sono tutti asintomatici
06 luglio 2022 12:00
SAPONARA E VLAHOVIC NON PARTONO PER CAGLIARI. I CONVOCATI DELLA FIORENTINA
22 gennaio 2022 17:14
Sara Meini: "Nuovi positivi nella Fiorentina, uno di questi sarebbe un titolarissimo viola"
22 gennaio 2022 16:25
Altri due positivi nel Cagliari, sono Lykogiannis e Cavuoti. Partita contro la Fiorentina a rischio?
20 gennaio 2022 19:52
Due calciatori del Torino sono risultati positivi al Coronavirus
20 agosto 2020 16:31
Tre giocatori del Cagliari sono risultati positivi al Covid-19. Niente allenamento odierno
19 agosto 2020 17:36
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