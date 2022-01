SAPONARA E VLAHOVIC NON PARTONO PER CAGLIARI. I CONVOCATI DELLA FIORENTINA

ACF Fiorentina comunica che due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di oggi. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti.

Diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro il Cagliari. Non ci sono Saponara e Vlahovic, la squadra è partita per Cagliari alle 16.45 dal centro sportivo viola

CASSANO LA PENSA COME LA FIORENTINA E ATTACCA