Altri due positivi nel Cagliari, sono Lykogiannis e Cavuoti. Partita contro la Fiorentina a rischio?

Il comunicato ufficiale del Cagliari che annuncia le positività di Lykogiannis e Cavuoti.

«Il Cagliari Calcio comunica che i test sanitari effettuati nella giornata odierna hanno rivelato la positività al Covid-19 dei calciatori Charalampos Lykogiannis e Nicolò Cavuoti: entrambi vaccinati, sono stati posti in isolamento»

Domenica è in programma la partita tra Cagliari e Fiorentina, in questo momento il numero dei positivi nella squadra rossoblù sale a 8 elementi, la gara a questo punto è a rischio. In questo momento, a termini di regolamento, manca un solo giocatore positivo per far saltare la partita di domenica contro la Fiorentina.

