Dal Ghana attaccano Duncan: “Ha rifiutato la Coppa d’Africa”, la risposta: “Meglio non parlare”

Il Ghana è stata la grande delusione di questa Coppa d’Africa, eliminata subito dalla competizione, per questo motivo il presidente della Federazione Ghanese, Kurt Okraku, se l’è presa con i giocatori che non hanno dato la propria disponibilità a rispondere alla convocazione, tra cui il giocatore della Fiorentina Duncan che ha preferito restare in Italia per aiutare la Fiorentina, queste le sue parole: “Duncan non ha risposto alla chiamata, ha avuto l’opportunità di servire il Ghana a non lo ha fatto”

Subito è arrivata la risposta del giocatore della Fiorentina che su Twitter ha scritto:

“Persone che infangano la mia immagine in Ghana. Non voglio iniziare a parlare per i ghanesi per unire i punti, quindi per favore rispettiamo noi stessi”

People tarnishing my image in Ghana. I don’t want to start talking for Ghanaians to connect the dots so please let’s respect ourselves ☝🏾 — Joe Alfred Duncan (@Fredinho41) January 20, 2022

CICCO GRAZIANI: “DRAGOWSKI DEVE ESSERE IL TITOLARE”