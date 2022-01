Graziani ammonisce: “Chi ha dubbi su Nico Gonzalez deve farsi vedere da un medico bravo”

Cicco Graziani ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina:

“Biraghi criticato giustamente, era l’ombra di se stesso, la fiducia e la fascia di capitano lo hanno rigenerato. Odriozola bravo anche se non era partito benissimo, adesso è sicuro, si inserisce bene, io dico che se passi dal Real Madrid non è mai un caso, devi esser per forza bravo, al di là dei periodi negativi che si possono passare. Spero che la Fiorentina lo mantenga. Chi ha dubbi su Nico Gonzalez deve farsi vedere da un medico bravo, è normale che tutte le partite non può giocare da 7 o da 8, non l’ho mai visto giocare da 5, con gli strappi crea tanti pericoli, crea superiorità numerica, fa ammonire gli avversari. Nelle partite in cui gioca peggio prende la sufficienza

Il ballottaggio tra i portieri è un errore, io credo che Dragowski sia il titolare e che Terracciano sia la riserva, a me Drago piace molto, anche se non so cosa possa succedere perchè c’è di mezzo il rinnovo di contratto. Meret e Cragno? Mi piacciono molto, per me non possono essere messi in competizione due portieri.

Romagnoli e Acerbi? “Romagnoli potrebbe interessare, ci vai a parlare e vedi cosa si può fare, potrebbe essere un acquisto importante, Acerbi credo abbia offerte di squadre più importanti, oggi non farei mai lo scambio Milenkovic Romagnoli perchè il serbo ti dà maggiori garanzie, magari in estate sarebbe diverso”

Saponara? “Se con Iachini o con Prandelli non si andava ad allenare non se ne sarebbe accorto nessuno, lui può fare cose che nessuno può fare, credo che sia lo stesso Italiano ha dettare il suo rinnovo alla società.”

Cagliari? “Se guardi la classifica puoi anche pensare di partire il giorno stesso ma non è cosi, il Cagliari può metterti in grande difficoltà che sta vivendo un periodo di rilancio, quindi devi fare molta attenzione”

