Notizie Ghana Fiorentina

Lamptey lascerà subito Firenze, è stato convocato dal Ghana per le qualificazioni ai mondiali
01 settembre 2025 12:12
Ghana si dimentica le magliette in Africa, adesso è un problema farle arrivare in tempo per il mondiale
15 novembre 2022 22:07
Dal Ghana attaccano Duncan: "Ha rifiutato la Coppa d'Africa", la risposta: "Meglio non parlare"
20 gennaio 2022 17:57
Duncan fuori dai preconvocati del Ghana per la Coppa D'Africa: salvo sorprese resta a Firenze
22 dicembre 2021 12:19
Duncan fa chiarezza: "Ho parlato con il ct del Ghana, non ho finto di essere infortunato."
05 ottobre 2021 18:40
Nazione, Duncan, giallo dal Ghana, problemi fisici, ma oggi dovrebbe giocare dal 1' contro il Napoli
03 ottobre 2021 12:51
Duncan salterà le prossime gare con il Ghana per infortunio. Dubbio per domani
02 ottobre 2021 15:19
Momento magico per Duncan: convocato dal Ghana dopo due anni di assenza
28 settembre 2021 22:10
Duncan: "Ghanesi prendete tutte le precauzioni necessarie per limitare il Coronavirus. Qui in Italia..."
21 marzo 2020 00:01
Astori e quei quattro bambini salvati in Ghana: il miracolo nell'unità di trapianti a lui intitolata
28 febbraio 2019 10:10
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