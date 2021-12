Alfred Duncan è stato escluso dai calciatori preconvocati dal Ghana per la Coppa D’Africa in programma a gennaio. In un tweet la federazione ghanese ha diramato la lista completa, salvo sorprese dunque il giocatore resterà regolarmente a Firenze.

LEGGI ANCHE, COMMISSO FURIBONDO TUONA SUI BILANCI. GRAVINA SECCO: “SEMPRE RISPETTATE LE REGOLE”