Nazione, Duncan, giallo dal Ghana, problemi fisici, ma oggi dovrebbe giocare dal 1′ contro il Napoli

Secondo fonti che provengono dal Ghana, Duncan ha recentemente accusato dei problemi fisici e quindi rinuncerà alla convocazione in Nazionale. Una notizia smentita dalla Fiorentina, visto che oggi contro il Napoli dovrebbe partire dal 1′. Non si sa però se Duncan non vuole prendere parte alla sua Nazionale. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

