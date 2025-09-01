Lamptey lascerà subito Firenze, è stato convocato dal Ghana per le qualificazioni ai mondiali

La Fiorentina ha ufficializzato oggi il suo ultimo acquisto del calciomercato estivo, si tratta di Tariq Lamptey che è stato acquistato a titolo definitivo dal Brighton. C'è una brutta notizia però pe...

La Fiorentina ha ufficializzato oggi il suo ultimo acquisto del calciomercato estivo, si tratta di Tariq Lamptey che è stato acquistato a titolo definitivo dal Brighton. C'è una brutta notizia però per Stefano Pioli, il terzino infatti che è quest'oggi a Firenze per la firma sul contratto lascerà subito il capoluogo Toscano per unirsi al raduno del Ghana. Lamptey infatti è stato convocato dal CT Ghanese Otto Addo. Con Pioli che non potrà conoscere l'ultimo arrivato fino al 10 Settembre quando Lamptey tornerà a disposizione