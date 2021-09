Momento magico per Duncan: convocato dal Ghana dopo due anni di assenza

Alfred Duncan è una delle note più piacevoli di questo inizio stagione. Dopo essersi preso le chiavi del centrocampo Viola a suon di prestazioni convincenti, il centrocampista classe ’93 tornerà in Nazionale. Come si apprende dal sito ufficiale della Federcalcio del Ghana, il centrocampista della Fiorentina è stato inserito dal ct Milovan Rajevic nella lista dei 32 convocati della Nazionale maggiore del suo Paese per le prossime due gare di qualificazione al Mondiale 2022, previste per sabato 9 e martedì 12 ottobre contro lo Zimbabwe. Per il giocatore viola si tratta di un ritorno in Nazionale dopo due anni.

