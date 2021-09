Riganò: “Vlahovic manda messaggi d’amore ma non firma. Se vuole rinnovare cambi agente”

Christian Riganò, ex attaccante Viola, è intervenuto ai microfoni di Italia 7 per parlare del rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina. Ecco le sue parole: “L’atteggiamento fa pensare. Lui manda messaggi d’amore però poi non firma, allora significa che qualcuno dietro al giocatore gli dice di non firmare. Probabilmente sono i procuratori che non sono contenti della parcella fissata per loro se Vlahovic dovesse firmare il rinnovo. Ora lancio una provocazione: se io voglio rimanere in un posto posso anche cambiare procuratore. Posso anche decidere da solo di firmare un contratto, chi decide e chi si assume le responsabilità è chi mette la firma, non il procuratore“.

