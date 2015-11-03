Notizie Rigano Fiorentina

Riganò: "Oggi fai 5 gol e vali già 20 milioni. Ai miei tempi non era facile. Mi cercò Della Valle"
10 dicembre 2025 09:46
Riganò sicuro: "Serve la difesa a 4. Meglio giocare a due in attacco, ma devono incrociare"
01 novembre 2025 09:23
Riganò: "A Firenze mi amano, perché ho dato tutto, non perché ero un campione"
25 ottobre 2025 22:24
Riganò applaude i tifosi: “Chapeau ai fiorentini, durante la partita incitano e tifano soltanto”
10 ottobre 2025 16:00
Riganò: "Quando mi chiamò la Fiorentina, credevo fosse uno scherzo, invece mi regalò un sogno"
27 aprile 2025 14:34
Riganò: "Pareggio giusto ma presi gol in un modo allucinante, non bastava molto per vincere"
05 aprile 2025 22:55
Riganò: "Non puoi credere di stare 70 minuti a gestire il vantaggio senza fare niente. Deludenti"
28 febbraio 2025 23:03
Riganò attacca: "Le parole di Palladino su Gudmundsson fanno emergere la sua confusione"
16 gennaio 2025 18:40
Riganò su Sottil: "Mi fa arrabbiare, ha potenzialità ma sono anni che lo aspettiamo, le chance le ha avute"
24 novembre 2024 15:10
Riganò: "Alla Fiorentina è sempre servito uno come Kean, adesso hai un centravanti vero"
29 ottobre 2024 15:06
Riganò elogia Kean: “È pazzesco, centravanti vero. Bravo Palladino ad aspettarlo. Un po’ mi somiglia”
29 ottobre 2024 08:59
Riganò: "Italiano al Bologna? Firenze ti fa sentire unico, nelle altre piazze sei uno dei tanti"
10 giugno 2024 22:40
Riganò: "Italiano? Non do un voto. Sono molto arrabbiato perchè la finale è stata sbagliata"
03 giugno 2024 18:25
Riganò: “Fatica nel calcio? Mi viene da ridere. La vera fatica è portare sacchi di 50kg”
26 maggio 2024 09:37
Riganò racconta: "Incredibile la prima da ex. Prima il silenzio poi la sorpresa della curva della Fiorentina"
18 febbraio 2024 10:12
Riganò: “Stagione troppo altalenante per la Fiorentina. Ad Empoli sarà dura. La deciderà Belotti”
18 febbraio 2024 09:46
Riganò consiglia Bonaventura: "Sei qua fino a giugno, fai quello che devi fare e poi si vedrà"
15 febbraio 2024 19:01
Riganò: "Faccio il muratore, ho bisogno di guadagnare. Allenare? se non hai sponsor non ti chiamano"
25 luglio 2023 13:11
"Toni e Gilardino sarebbero andati al manicomio a giocare con gli esterni a piede invertito"
11 marzo 2023 13:54
Riganò duro: "Se in campionato avessi fatto io 5 gol in 26 partite sarei stato insultato dai tifosi"
11 marzo 2023 13:27
Riganò: "La Fiorentina deve essere meno leziosa. Che spettacolo la trasferta a Milano con i tifosi"
20 novembre 2022 09:05
Riganò attacca: "Non è corretto che Gollini prenda il triplo dello stipendio rispetto a Terracciano"
29 settembre 2022 20:11
Riganò perplesso: "Torreira merita il riscatto ma Commisso sa qualcosa che noi non sappiamo"
25 maggio 2022 18:30
Riganò avverte: "Presto per Italiano per andare via da Firenze, tre anni e poi può spiccare il volo"
12 aprile 2022 18:59
Riganò critica Piatek: "Viene sistematicamente anticipato e di testa non becca mai una palla"
29 marzo 2022 18:26
Riganò bacchetta: "Esterni non segnano perchè vogliono solo la palla addosso, non attaccano spazio"
12 marzo 2022 20:56
Riganò: "Spero che il Sassuolo si sia montato la testa dopo la vittoria a San Siro contro l'Inter"
26 febbraio 2022 13:26
Riganò ammette: "Domenica avrei tolto Piatek, non aveva tenuto un pallone, sempre anticipato"
22 febbraio 2022 20:26
Riganò: "Non capisco da dove arrivi la rabbia di Gasperini contro la Fiorentina, rigori sempre netti"
17 febbraio 2022 18:43
Riganò racconta: "Ero il condottiere della Fiorentina, ora non vado allo stadio perchè vorrei giocare"
11 febbraio 2022 17:08
Riganò ricorda: "Commisso aveva detto che non avrebbe venduto Vlahovic alla Juventus"
26 gennaio 2022 19:01
Riganò: "Kokorin? Deve giocare, ha bisogno di minutaggio per stupire. Ne ho sentito parlare bene"
12 ottobre 2021 22:31
Riganò: "Vlahovic continuerà a dare il 100%. Nello spogliatoio non succederà niente"
09 ottobre 2021 14:02
Riganò: "Vlahovic manda messaggi d'amore ma non firma. Se vuole rinnovare cambi agente"
28 settembre 2021 21:52
Riganò: "Italiano bravo ed ambizioso. Ha fatto fuoco e fiamme per venire alla Fiorentina"
11 luglio 2021 09:32
Riganò: "Quest'anno l'obiettivo della viola dovrà essere l'Europa League"
16 giugno 2021 20:01
Riganò contro i giocatori: "Fate il vostro dovere, salvate la Fiorentina e poi andate via tutti"
18 aprile 2021 13:31
Riganò: "Prandelli, dietro il logorio c'è qualcosa. Vlahovic? Firmi per altri cinque anni. Spesso quando vai via..."
28 marzo 2021 11:56
Riganò: "Finalmente Vlahovic sta giocando da centravanti vero. Prandelli..."
22 febbraio 2021 15:55
Riganò: "Fiorentina? Serve un centravanti, Cutrone e Vlahovic non bastano per fare una squadra competitiva"
13 giugno 2020 13:01
Riganò: "Pedro? Se è l'attaccante giusto ci divertiremo. Ribery? Sarebbe perfetto vicino ad una prima punta"
13 ottobre 2019 10:45
Riganò se la prende con Simeone: “Quel gol lo segnava anche un bambino”
29 dicembre 2018 17:04
Riganò: "Firenze è speciale. Simeone, come fai a prendertela con la Fiesole? Adesso..."
18 dicembre 2018 09:15
Riganò: "Simeone non fa i movimenti giusti. Vorrei andare a cena con lui, dire che..."
07 dicembre 2018 12:32
Riganò scrive una lettera a Mondonico: "Sono qui che penso a tutto..."
30 marzo 2018 01:21
Riganó: "Firenze non dimenticherà mai Astori, vittoria importante per il morale"
12 marzo 2018 19:23
Glielo aveva suggerito una volta, lo ripete oggi. Riganò: "Simeone, in area!"
08 febbraio 2018 09:41
Riganò: "Buon compleanno Batigol, che onore indossare la tua maglia e ereditare il tuo coro"
01 febbraio 2018 17:57
Riganò: “Chiesa da 65 milioni? Fatelo restare perché presto ne varrà ancora di più”
10 gennaio 2018 11:35
Riganò: "Caro Simeone, mi sento di darti un consiglio da attaccante a attaccante"...
09 gennaio 2018 12:02
Esclusiva Riganò: "Giusto insistere su Simeone, punterei sulla Coppa Italia per riportare un trofeo a Firenze"
15 dicembre 2017 16:02
Riganò: "Sarà un anno di transizione, ma la classifica è buona. Serve tempo"
09 dicembre 2017 12:53
Gli aneddoti di Riganò: "Nakata dovevo insultarlo per farlo parlare. Miccoli? Non sa nemmeno leggere"
08 dicembre 2017 16:53
Che fine ha fatto Portillo? Cronaca di un amore mai nato con Riganò e con la Fiorentina. Un flop galattico
01 dicembre 2017 15:02
Riganò: "Facile parlare con i soldi degli altri. Gonzalo? Qualcuno non dice il vero"
27 maggio 2017 16:24
Da mattoni e calcestruzzo fino alla Serie A: la storia dell'uomo simbolo della rinascita viola
25 maggio 2017 18:04
Riganò: "La Fiorentina contro le grandi è un'altra squadra. Rimpianti? Si poteva fare di più"
20 maggio 2017 13:17
Riganó: "Sto con i DV, con pazienza ripartiremo.."
10 maggio 2017 10:46
Riganò: "Berna ha sbagliato con quel gesto, ADV non capisce..."
09 maggio 2017 16:23
Riganò: "A Firenze i fischi diventano applausi in un attimo. Sousa? Non vede l'ora di andare via"
04 maggio 2017 19:59
Riganò: "Per scegliere Semplici serve coraggio. Preferirei Pioli, anche se..."
08 aprile 2017 16:32
Riganò: "Dopo Sousa? Le scelte migliori sono Sarri e Di Francesco"
18 marzo 2017 15:31
"Gonzalo, ma cosa dici? Giocate per vincere o è un'agonia"
11 marzo 2017 16:41
Riganò: "Meno parole e più fatti, ora proviamo a vincerle tutte"
25 febbraio 2017 15:52
Riganò: "Colpito dalla personalità di Chiesa. Troppi punti pesanti persi per strada"
04 febbraio 2017 13:44
Vierchowod: "Il primo giorno da allenatore andai a comprare magliette e palloni. Consigliai di prendere Riganò"
04 febbraio 2017 13:34
Riganò: "Fossi Kalinic rimarrei a Firenze tutta la vita. Non vedo reazioni, i giocatori non si arrabbiano mai..."
17 dicembre 2016 18:30
Riganò: "Per l'Empoli è un derby, per la Fiorentina no. A Siena ed Empoli aspettano per un anno questa partita. Questo non avviene a Firenze"
16 novembre 2016 18:51
Riganò: "Ma perché Sousa non fa il 4-3-3? I giocatori ed il tecnico..."
19 ottobre 2016 21:44
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