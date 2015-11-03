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Notizie Rigano Fiorentina

Riganò: "Oggi fai 5 gol e vali già 20 milioni. Ai miei tempi non era facile. Mi cercò Della Valle"

10 dicembre 2025 09:46

Riganò sicuro: "Serve la difesa a 4. Meglio giocare a due in attacco, ma devono incrociare"

01 novembre 2025 09:23

Riganò: "A Firenze mi amano, perché ho dato tutto, non perché ero un campione"

25 ottobre 2025 22:24

Riganò applaude i tifosi: “Chapeau ai fiorentini, durante la partita incitano e tifano soltanto”

10 ottobre 2025 16:00

Riganò: "Quando mi chiamò la Fiorentina, credevo fosse uno scherzo, invece mi regalò un sogno"

27 aprile 2025 14:34

Riganò: "Pareggio giusto ma presi gol in un modo allucinante, non bastava molto per vincere"

05 aprile 2025 22:55

Riganò: "Non puoi credere di stare 70 minuti a gestire il vantaggio senza fare niente. Deludenti"

28 febbraio 2025 23:03

Riganò attacca: "Le parole di Palladino su Gudmundsson fanno emergere la sua confusione"

16 gennaio 2025 18:40

Riganò su Sottil: "Mi fa arrabbiare, ha potenzialità ma sono anni che lo aspettiamo, le chance le ha avute"

24 novembre 2024 15:10

Riganò: "Alla Fiorentina è sempre servito uno come Kean, adesso hai un centravanti vero"

29 ottobre 2024 15:06

Riganò elogia Kean: “È pazzesco, centravanti vero. Bravo Palladino ad aspettarlo. Un po’ mi somiglia”

29 ottobre 2024 08:59

Riganò: "Italiano al Bologna? Firenze ti fa sentire unico, nelle altre piazze sei uno dei tanti"

10 giugno 2024 22:40

Riganò: "Italiano? Non do un voto. Sono molto arrabbiato perchè la finale è stata sbagliata"

03 giugno 2024 18:25

Riganò: “Fatica nel calcio? Mi viene da ridere. La vera fatica è portare sacchi di 50kg”

26 maggio 2024 09:37

Riganò racconta: "Incredibile la prima da ex. Prima il silenzio poi la sorpresa della curva della Fiorentina"

18 febbraio 2024 10:12

Riganò: “Stagione troppo altalenante per la Fiorentina. Ad Empoli sarà dura. La deciderà Belotti”

18 febbraio 2024 09:46

Riganò consiglia Bonaventura: "Sei qua fino a giugno, fai quello che devi fare e poi si vedrà"

15 febbraio 2024 19:01

Riganò: "Faccio il muratore, ho bisogno di guadagnare. Allenare? se non hai sponsor non ti chiamano"

25 luglio 2023 13:11

"Toni e Gilardino sarebbero andati al manicomio a giocare con gli esterni a piede invertito"

11 marzo 2023 13:54

Riganò duro: "Se in campionato avessi fatto io 5 gol in 26 partite sarei stato insultato dai tifosi"

11 marzo 2023 13:27

Riganò: "La Fiorentina deve essere meno leziosa. Che spettacolo la trasferta a Milano con i tifosi"

20 novembre 2022 09:05

Riganò attacca: "Non è corretto che Gollini prenda il triplo dello stipendio rispetto a Terracciano"

29 settembre 2022 20:11

Riganò perplesso: "Torreira merita il riscatto ma Commisso sa qualcosa che noi non sappiamo"

25 maggio 2022 18:30

Riganò avverte: "Presto per Italiano per andare via da Firenze, tre anni e poi può spiccare il volo"

12 aprile 2022 18:59

Riganò critica Piatek: "Viene sistematicamente anticipato e di testa non becca mai una palla"

29 marzo 2022 18:26

Riganò bacchetta: "Esterni non segnano perchè vogliono solo la palla addosso, non attaccano spazio"

12 marzo 2022 20:56

Riganò: "Spero che il Sassuolo si sia montato la testa dopo la vittoria a San Siro contro l'Inter"

26 febbraio 2022 13:26

Riganò ammette: "Domenica avrei tolto Piatek, non aveva tenuto un pallone, sempre anticipato"

22 febbraio 2022 20:26

Riganò: "Non capisco da dove arrivi la rabbia di Gasperini contro la Fiorentina, rigori sempre netti"

17 febbraio 2022 18:43

Riganò racconta: "Ero il condottiere della Fiorentina, ora non vado allo stadio perchè vorrei giocare"

11 febbraio 2022 17:08

Riganò ricorda: "Commisso aveva detto che non avrebbe venduto Vlahovic alla Juventus"

26 gennaio 2022 19:01

Riganò: "Kokorin? Deve giocare, ha bisogno di minutaggio per stupire. Ne ho sentito parlare bene"

12 ottobre 2021 22:31

Riganò: "Vlahovic continuerà a dare il 100%. Nello spogliatoio non succederà niente"

09 ottobre 2021 14:02

Riganò: "Vlahovic manda messaggi d'amore ma non firma. Se vuole rinnovare cambi agente"

28 settembre 2021 21:52

Riganò: "Italiano bravo ed ambizioso. Ha fatto fuoco e fiamme per venire alla Fiorentina"

11 luglio 2021 09:32

Riganò: "Quest'anno l'obiettivo della viola dovrà essere l'Europa League"

16 giugno 2021 20:01

Riganò contro i giocatori: "Fate il vostro dovere, salvate la Fiorentina e poi andate via tutti"

18 aprile 2021 13:31

Riganò: "Prandelli, dietro il logorio c'è qualcosa. Vlahovic? Firmi per altri cinque anni. Spesso quando vai via..."

28 marzo 2021 11:56

Riganò: "Finalmente Vlahovic sta giocando da centravanti vero. Prandelli..."

22 febbraio 2021 15:55

Riganò: "Fiorentina? Serve un centravanti, Cutrone e Vlahovic non bastano per fare una squadra competitiva"

13 giugno 2020 13:01

Riganò: "Pedro? Se è l'attaccante giusto ci divertiremo. Ribery? Sarebbe perfetto vicino ad una prima punta"

13 ottobre 2019 10:45

Riganò se la prende con Simeone: “Quel gol lo segnava anche un bambino”

29 dicembre 2018 17:04

Riganò: "Firenze è speciale. Simeone, come fai a prendertela con la Fiesole? Adesso..."

18 dicembre 2018 09:15

Riganò: "Simeone non fa i movimenti giusti. Vorrei andare a cena con lui, dire che..."

07 dicembre 2018 12:32

Riganò scrive una lettera a Mondonico: "Sono qui che penso a tutto..."

30 marzo 2018 01:21

Riganó: "Firenze non dimenticherà mai Astori, vittoria importante per il morale"

12 marzo 2018 19:23

Glielo aveva suggerito una volta, lo ripete oggi. Riganò: "Simeone, in area!"

08 febbraio 2018 09:41

Riganò: "Buon compleanno Batigol, che onore indossare la tua maglia e ereditare il tuo coro"

01 febbraio 2018 17:57

Riganò: “Chiesa da 65 milioni? Fatelo restare perché presto ne varrà ancora di più”

10 gennaio 2018 11:35

Riganò: "Caro Simeone, mi sento di darti un consiglio da attaccante a attaccante"...

09 gennaio 2018 12:02

Esclusiva Riganò: "Giusto insistere su Simeone, punterei sulla Coppa Italia per riportare un trofeo a Firenze"

15 dicembre 2017 16:02

Riganò: "Sarà un anno di transizione, ma la classifica è buona. Serve tempo"

09 dicembre 2017 12:53

Gli aneddoti di Riganò: "Nakata dovevo insultarlo per farlo parlare. Miccoli? Non sa nemmeno leggere"

08 dicembre 2017 16:53

Che fine ha fatto Portillo? Cronaca di un amore mai nato con Riganò e con la Fiorentina. Un flop galattico

01 dicembre 2017 15:02

Riganò: "Facile parlare con i soldi degli altri. Gonzalo? Qualcuno non dice il vero"

27 maggio 2017 16:24

Da mattoni e calcestruzzo fino alla Serie A: la storia dell'uomo simbolo della rinascita viola

25 maggio 2017 18:04

Riganò: "La Fiorentina contro le grandi è un'altra squadra. Rimpianti? Si poteva fare di più"

20 maggio 2017 13:17

Riganó: "Sto con i DV, con pazienza ripartiremo.."

10 maggio 2017 10:46

Riganò: "Berna ha sbagliato con quel gesto, ADV non capisce..."

09 maggio 2017 16:23

Riganò: "A Firenze i fischi diventano applausi in un attimo. Sousa? Non vede l'ora di andare via"

04 maggio 2017 19:59

Riganò: "Per scegliere Semplici serve coraggio. Preferirei Pioli, anche se..."

08 aprile 2017 16:32

Riganò: "Dopo Sousa? Le scelte migliori sono Sarri e Di Francesco"

18 marzo 2017 15:31

"Gonzalo, ma cosa dici? Giocate per vincere o è un'agonia"

11 marzo 2017 16:41

Riganò: "Meno parole e più fatti, ora proviamo a vincerle tutte"

25 febbraio 2017 15:52

Riganò: "Colpito dalla personalità di Chiesa. Troppi punti pesanti persi per strada"

04 febbraio 2017 13:44

Vierchowod: "Il primo giorno da allenatore andai a comprare magliette e palloni. Consigliai di prendere Riganò"

04 febbraio 2017 13:34

Riganò: "Fossi Kalinic rimarrei a Firenze tutta la vita. Non vedo reazioni, i giocatori non si arrabbiano mai..."

17 dicembre 2016 18:30

Riganò: "Per l'Empoli è un derby, per la Fiorentina no. A Siena ed Empoli aspettano per un anno questa partita. Questo non avviene a Firenze"

16 novembre 2016 18:51

Riganò: "Ma perché Sousa non fa il 4-3-3? I giocatori ed il tecnico..."

19 ottobre 2016 21:44

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