Gli aneddoti di Riganò: "Nakata dovevo insultarlo per farlo parlare. Miccoli? Non sa nemmeno leggere"

Curiosi ed estremamente divertenti gli aneddoti svelati dal’ex viola Christian Riganò su GoalCar: “Eravamo in ritiro con la Fiorentina – racconta l’ex bomber viola – e purtroppo non mi allenavo in e...

Curiosi ed estremamente divertenti gli aneddoti svelati dal’ex viola Christian Riganò su GoalCar: “Eravamo in ritiro con la Fiorentina – racconta l’ex bomber viola – e purtroppo non mi allenavo in estate e arrivavo sempre tre o quattro chili in sovrappeso che riuscivo fortunatamente a smaltire in fretta. I fiorentini sono fantastici e sarcastici e allora uno mi urlò: “Bomber, leva l’ancora!”. Nakata dovevi insultarlo per farlo parlare. Prima di una partita lo trovavi con una fascia riscaldante per la schiena e a leggere un libro. Io e Miccoli non l’avremmo letto un libro nemmeno se avessimo avuto 15 ore a disposizione. Poi Miccoli non sa nemmeno leggere.”