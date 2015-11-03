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Notizie Nakata Fiorentina

Viviano rivela: "Quando era alla Fiorentina Nakata ha chiesto a Zoff di non giocare le partite in casa"

16 gennaio 2025 14:16

Che fine ha fatto Nakata? Non ha più una casa, vive in giro per il mondo, promuove Sakè

27 marzo 2021 12:42

Esclusiva Roccati: "Fiorentina, non cedere Dragowski. Lafont via troppo presto. Il balletto di Lupatelli.."

15 maggio 2020 15:48

Gli aneddoti di Riganò: "Nakata dovevo insultarlo per farlo parlare. Miccoli? Non sa nemmeno leggere"

08 dicembre 2017 16:53

Che fine ha fatto Nakata? Fu il primo numero dieci in serie A della nuova Fiorentina targata Della Valle

01 novembre 2017 20:07

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