Notizie Nakata Fiorentina

Viviano rivela: "Quando era alla Fiorentina Nakata ha chiesto a Zoff di non giocare le partite in casa"
16 gennaio 2025 14:16
Che fine ha fatto Nakata? Non ha più una casa, vive in giro per il mondo, promuove Sakè
27 marzo 2021 12:42
Esclusiva Roccati: "Fiorentina, non cedere Dragowski. Lafont via troppo presto. Il balletto di Lupatelli.."
15 maggio 2020 15:48
Gli aneddoti di Riganò: "Nakata dovevo insultarlo per farlo parlare. Miccoli? Non sa nemmeno leggere"
08 dicembre 2017 16:53
Che fine ha fatto Nakata? Fu il primo numero dieci in serie A della nuova Fiorentina targata Della Valle
01 novembre 2017 20:07
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