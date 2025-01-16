Viviano rivela: "Quando era alla Fiorentina Nakata ha chiesto a Zoff di non giocare le partite in casa"

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto in una live del canale YouTube TV Play, rivelando un retroscena su Nakata, calciatore giapponese che ha indossato la maglia viola nella st...

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto in una live del canale YouTube TV Play, rivelando un retroscena su Nakata, calciatore giapponese che ha indossato la maglia viola nella stagione 2004-2005. Queste le parole dell'ex estremo difensore:

"La maglia della Fiorentina pesa, Firenze è una piazza difficile per un giocatore. Giocare alla Lazio è più facile che giocare alla Fiorentina, in città tutti tifano Viola e, se le cose non vanno bene, tutti ti rompono i cog*****. Nakata, che aveva giocato alla Roma, ha chiesto a Zoff di non giocare in casa. E aveva giocato alla Roma eh. Questo per dire che Firenze è una piazza tosta."

LE PAROLE DI BIANCHI

https://www.labaroviola.com/bianchi-kouame-mi-piace-molto-ha-qualita-con-colpani-serve-pazienza-fara-grandi-cose-alla-fiorentina/284918/