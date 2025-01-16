Bianchi: "Kouamé mi piace molto, ha qualità. Con Colpani serve pazienza, farà grandi cose alla Fiorentina"

L'ex giocatore Bianchi ha parlato di Fiorentina e Torino al Pentasport, soffermandosi su Kouamé, Sanabria, Colpani e Kean

Rolando Bianchi, ex giocatore del Torino e di altre squadre, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando di Fiorentina e di tanti altri temi riguardanti i viola, tra cui Kouamé e Colpani. Queste le sue parole:

Su un suo possibile trasferimento alla Fiorentina: "Sono stato vicino alla Fiorentina, purtroppo non si è mai concluso il trasferimento. Peccato, perché Firenze mi è sempre piaciuta, l’ambiente e la tifoseria anche.”

Su Colpani: “Le pressioni sono diverse rispetto a Monza, a Firenze sono abituati a un livello altissimo di giocatori, a una storia di un certo tipo. Non è facile riuscire a rendere, può darsi che Colpani soffra un po’ a livello di pressione, anche se secondo me un giocatore come lui non deve avere questi problemi. Probabilmente è un insieme di cose, ci vuole pazienza perché ha tanta qualità, un potenziale enorme, farà grandi cose.”

Su Fiorentina e Torino: “Il Torino ha un bell’allenatore, ha idee e ha qualcosa in più. Va aiutato col mercato, subito, perché un giocatore come Zapata va sostituito il prima possibile. Per la Fiorentina non sarà una partita facile, soprattutto perché viene da un periodo di difficoltà, i granata saranno tosti per i viola.”

Sullo scambio Kouamé-Sanabria: “A me Kouamé piace molto, ha qualità, attacca la profondità. Sanabria a Torino ha fatto poco, non è un giocatore che ha dato garanzie di essere da Torino, magari a Firenze può fare un buon percorso se dovesse venire lì.”

Su Kean: “Fisiologico calare un po’ dopo un picco, che lui ha avuto. Ha fatto molto bene, è un attaccante forte fisicamente, di qualità, sa far salire la squadra. Alla Fiorentina è un giocatore totale, sta facendo la differenza, ma è normale affrontare un calo se giochi bene come lui. Adesso bisogna essere bravi a uscire veloci dal calo di prestazioni.”

MARINELLI ARBITRERA' FIORENTINA-TORINO

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