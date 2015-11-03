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Notizie Bianchi Fiorentina

Bianchi: "Kouamé mi piace molto, ha qualità. Con Colpani serve pazienza, farà grandi cose alla Fiorentina"

16 gennaio 2025 13:53

Bianchi: "Per Ribery sono stato vicinissimo alla Fiorentina. Vi racconto quando Franck..."

27 agosto 2020 13:38

Calcio Storico Fiorentino, il sorteggio: sarà Verdi VS Azzurri e Bianchi VS Rossi

12 aprile 2020 19:21

Bianchi: "Fiorentina? Non so cosa sia successo. Chiesa? O si concentra o è un calciatore normale"

03 dicembre 2019 20:14

Bianchi: "Simeone seconda punta, Pioli preparato. Domenica sarà una partita equilibrata.."

25 ottobre 2018 18:59

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