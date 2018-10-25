Bianchi: "Simeone seconda punta, Pioli preparato. Domenica sarà una partita equilibrata.."

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex attaccante del Torino Rolando Bianchi. Queste le sue parole sul momento di Fiorentina e Torino..

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex attaccante del Torino Rolando Bianchi. Queste le sue parole sul momento di Fiorentina e Torino: "Viola e Granata vivono momenti simili di alti e bassi. Sabato secondo me sarà una gara contratta, entrambe vengono da pareggi e sicuramente non vorranno perdere. Pioli e Mazzarri sono allenatori molto preparati, stanno facendo bene, lavorano molto. La differenza tra Belotti e Simeone è che il primo è un attaccante puro, il centravanti vecchia maniera. Simeone invece è più una seconda punta che un centravanti. Ha bisogno di una prima punta per rendere al meglio, ma se ultimamente non sta segnando non è solo colpa sua. Serve un gioco che permetta di sfruttare le sue qualità. Chiesa? Giocatore top, di un’altra categoria. Sta dimostrando di essere fortissimo”.