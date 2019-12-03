Bianchi: "Fiorentina? Non so cosa sia successo. Chiesa? O si concentra o è un calciatore normale"

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dall'ex calciatore del Torino Rolando Bianchi sulla partita di questa sera tra Fiorentina e Cittadella: "Il Cittadella lavora come una società di quel...

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dall'ex calciatore del Torino Rolando Bianchi sulla partita di questa sera tra Fiorentina e Cittadella: "Il Cittadella lavora come una società di quel livello, riescono a lanciare diversi calciatori. La stagione per loro è iniziata bene ma ora hanno equilibrio, sono organizzati, in base all'avversario che hanno di fronte cambio modulo. Iori è il loro punto di riferimento. Non capisco che cosa sia successo alla Fiorentina è davvero in difficoltà ed ora anche i tifosi si stanno innervosendo. Chiesa? Una situazione che pesa ma o resta concentrato altrimenti è un calciatore normale come gli altri".