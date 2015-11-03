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Notizie Cittadella Fiorentina

Fallimento di Iachini anche a Parma, in 16 partite ha vinto solo 3 volte, media punti da retrocessione

12 marzo 2022 12:56

Il Cittadella elogia la Fiorentina: "Bravissima a cedere Vlahovic, in futuro non lo potevano trattenere"

10 febbraio 2022 12:04

Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento

10 maggio 2021 17:08

Sottil: "Sono felice di questo rinnovo, voglio affermarmi qui a Firenze. Dove il mister mi mette io gioco"

22 gennaio 2020 12:24

Montella: "Chiesa ha recuperato fisicamente e mentalmente. Domani sarà una partita dura"

06 dicembre 2019 14:47

Badelj: "Fascia da capitano? Emozione unica, diverso rispetto a quando ero capitano ad Amburgo"

05 dicembre 2019 21:54

Venuti sui social: "Mi dispiace per l'espulsione ma sono felicissimo della vittoria di ieri"

04 dicembre 2019 11:13

Castrovilli: "Questa vittoria è una boccata d'aria. Siamo consapevoli della nostra forza"

04 dicembre 2019 00:20

Infortunio per Dalbert che chiede a Montella di essere sostituito nel secondo tempo

03 dicembre 2019 23:45

Venturato: "Non sarà semplice fare uno scherzetto ai viola. Sarebbe straordinario superare il turno"

03 dicembre 2019 21:50

Sottil: "Siamo in un momento difficile ma son sicuro che oggi possiamo dare una svolta"

03 dicembre 2019 21:41

Antognoni: "Oggi possiamo uscire dal periodo nero. L'Europa? Siamo in ritardo ma resta l'obiettivo"

03 dicembre 2019 21:34

Iori: "Proveremo a sfruttare il momento non brillante dei viola, giocheremo in contropiede"

03 dicembre 2019 21:26

FORM. UFFICIALE: TRIDENTE SOTTIL-VLAHOVIC-GHEZZAL. CI SONO RANIERI E VENUTI

03 dicembre 2019 20:38

Bianchi: "Fiorentina? Non so cosa sia successo. Chiesa? O si concentra o è un calciatore normale"

03 dicembre 2019 20:14

ACF, ecco la lista dei convocati di Montella nella gara di Coppa Italia con il Cittadella. Fuori Chiesa

02 dicembre 2019 20:25

Sottil da titolare a terza scelta. Torna dal 1' con il Cittadella. Rinnovo? Forse entro fine anno

02 dicembre 2019 12:33

ACF, biglietti in vendita per la sfida contro il Cittadella. Gli abbonati pagheranno soli 5 euro

12 novembre 2019 15:22

Coppa Italia: ecco la data di Fiorentina - Cittadella. I viola anche in tv...

23 settembre 2019 18:21

Fossi: "Stadio + cittadella a Campi Bisenzio? Esistono tutte le condizioni per realizzarli. Permessi? In 6 mesi"

18 settembre 2019 09:40

Fiorentina-Cittadella, sfida di Coppa Italia si giocherà martedì 3 dicembre al Franchi

03 settembre 2019 22:57

Nuovo interesse dei viola per Frare, giovane difensore del Cittadella accostato ai gigliati qualche settimana fa

28 giugno 2019 20:33

Il Verona torna in serie A! L'ex viola Di Carmine firma la rimonta e manda in paradiso i gialloblù

03 giugno 2019 01:32

CHE NE SARA' DI NOI? STRANIERI A FIRENZE, SOLO LA CITTADELLA PUO' SALVARCI

27 giugno 2017 17:06

Nazione, Cittadella Viola bloccata. Senza la valutazione d'impatto ambientale...

18 maggio 2017 11:10

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