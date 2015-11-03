Notizie Cittadella Fiorentina

Fallimento di Iachini anche a Parma, in 16 partite ha vinto solo 3 volte, media punti da retrocessione
12 marzo 2022 12:56
Il Cittadella elogia la Fiorentina: "Bravissima a cedere Vlahovic, in futuro non lo potevano trattenere"
10 febbraio 2022 12:04
Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento
10 maggio 2021 17:08
Sottil: "Sono felice di questo rinnovo, voglio affermarmi qui a Firenze. Dove il mister mi mette io gioco"
22 gennaio 2020 12:24
Montella: "Chiesa ha recuperato fisicamente e mentalmente. Domani sarà una partita dura"
06 dicembre 2019 14:47
Badelj: "Fascia da capitano? Emozione unica, diverso rispetto a quando ero capitano ad Amburgo"
05 dicembre 2019 21:54
Venuti sui social: "Mi dispiace per l'espulsione ma sono felicissimo della vittoria di ieri"
04 dicembre 2019 11:13
Castrovilli: "Questa vittoria è una boccata d'aria. Siamo consapevoli della nostra forza"
04 dicembre 2019 00:20
Infortunio per Dalbert che chiede a Montella di essere sostituito nel secondo tempo
03 dicembre 2019 23:45
Venturato: "Non sarà semplice fare uno scherzetto ai viola. Sarebbe straordinario superare il turno"
03 dicembre 2019 21:50
Sottil: "Siamo in un momento difficile ma son sicuro che oggi possiamo dare una svolta"
03 dicembre 2019 21:41
Antognoni: "Oggi possiamo uscire dal periodo nero. L'Europa? Siamo in ritardo ma resta l'obiettivo"
03 dicembre 2019 21:34
Iori: "Proveremo a sfruttare il momento non brillante dei viola, giocheremo in contropiede"
03 dicembre 2019 21:26
FORM. UFFICIALE: TRIDENTE SOTTIL-VLAHOVIC-GHEZZAL. CI SONO RANIERI E VENUTI
03 dicembre 2019 20:38
Bianchi: "Fiorentina? Non so cosa sia successo. Chiesa? O si concentra o è un calciatore normale"
03 dicembre 2019 20:14
ACF, ecco la lista dei convocati di Montella nella gara di Coppa Italia con il Cittadella. Fuori Chiesa
02 dicembre 2019 20:25
Sottil da titolare a terza scelta. Torna dal 1' con il Cittadella. Rinnovo? Forse entro fine anno
02 dicembre 2019 12:33
ACF, biglietti in vendita per la sfida contro il Cittadella. Gli abbonati pagheranno soli 5 euro
12 novembre 2019 15:22
Coppa Italia: ecco la data di Fiorentina - Cittadella. I viola anche in tv...
23 settembre 2019 18:21
Fossi: "Stadio + cittadella a Campi Bisenzio? Esistono tutte le condizioni per realizzarli. Permessi? In 6 mesi"
18 settembre 2019 09:40
Fiorentina-Cittadella, sfida di Coppa Italia si giocherà martedì 3 dicembre al Franchi
03 settembre 2019 22:57
Nuovo interesse dei viola per Frare, giovane difensore del Cittadella accostato ai gigliati qualche settimana fa
28 giugno 2019 20:33
Il Verona torna in serie A! L'ex viola Di Carmine firma la rimonta e manda in paradiso i gialloblù
03 giugno 2019 01:32
CHE NE SARA' DI NOI? STRANIERI A FIRENZE, SOLO LA CITTADELLA PUO' SALVARCI
27 giugno 2017 17:06
Nazione, Cittadella Viola bloccata. Senza la valutazione d'impatto ambientale...
18 maggio 2017 11:10
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