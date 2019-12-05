Badelj: "Fascia da capitano? Emozione unica, diverso rispetto a quando ero capitano ad Amburgo"

Il centrocampista della Fiorentina, Milan Badelj, è stato intervistato a margine dell’evento Montezemolo: "La vittoria in Coppa Italia ci ha aiutato molto, non era banale riuscire a vincere, abbiamo m...

Il centrocampista della Fiorentina, Milan Badelj, è stato intervistato a margine dell’evento Montezemolo: "La vittoria in Coppa Italia ci ha aiutato molto, non era banale riuscire a vincere, abbiamo meritato di portare a casa la qualificazione. Torino? Partita tosta, sono una squadra fisica. Benassi? Si sacrifica parecchio per la squadra, è un esempio, sono contento per lui. Fascia da capitano? Emozione unica, diverso rispetto a quando ero il capitano ad Amburgo. Commisso? Ha portato entusiasmo, vuole fare qualcosa di importante a Firenze".