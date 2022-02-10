Il Cittadella elogia la Fiorentina: "Bravissima a cedere Vlahovic, in futuro non lo potevano trattenere"

Il direttore generale del Cittadella ha voluto elogiare la Fiorentina per essere riuscita a cedere Vlahovic nonostante il suo contratto

Intervistato da TMW, Stefano Marchetti DG del Cittadella ha parlato del passaggio di Vlahovic alla Juventus. Queste le sue parole: “La Juve ha fatto un colpo straordinario che sposta gli equilibri. Oltre ad una grande operazione tecnica è stata una grandissima operazione economica. La Fiorentina? Ha fatto la cosa più giusta. In futuro non lo avrebbe potuto trattenere, era il momento giusto per cederlo”.

CEFERIN HA ATTACCATO IL PRESIDENTE DELLA JUVE AGNELLI

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