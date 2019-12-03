Castrovilli: "Questa vittoria è una boccata d'aria. Siamo consapevoli della nostra forza"
Così è intervenuto nel post gara di Fiorentina-Cittadella Gaetano Castrovilli ai microfoni di Rai Sport: "Questa vittoria è una boccata d'aria pulita per noi, per i tifosi ed anche per la società. Dob...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2019 00:20
Così è intervenuto nel post gara di Fiorentina-Cittadella Gaetano Castrovilli ai microfoni di Rai Sport: "Questa vittoria è una boccata d'aria pulita per noi, per i tifosi ed anche per la società. Dobbiamo continuare così anzi lavorare anche di più per prendere punti in campionato. Il Torino è una buona squadra dovremo stare attenti, ora tocca a noi. Ci è mancata lucidità finora, ma siamo consapevoli di essere forti".