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Castrovilli: "Questa vittoria è una boccata d'aria. Siamo consapevoli della nostra forza"

Così è intervenuto nel post gara di Fiorentina-Cittadella Gaetano Castrovilli ai microfoni di Rai Sport: "Questa vittoria è una boccata d'aria pulita per noi, per i tifosi ed anche per la società. Dob...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2019 00:20
Castrovilli: "Questa vittoria è una boccata d'aria. Siamo consapevoli della nostra forza" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Così è intervenuto nel post gara di Fiorentina-Cittadella Gaetano Castrovilli ai microfoni di Rai Sport: "Questa vittoria è una boccata d'aria pulita per noi, per i tifosi ed anche per la società. Dobbiamo continuare così anzi lavorare anche di più per prendere punti in campionato. Il Torino è una buona squadra dovremo stare attenti, ora tocca a noi. Ci è mancata lucidità finora, ma siamo consapevoli di essere forti".

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