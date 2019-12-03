Iori: "Proveremo a sfruttare il momento non brillante dei viola, giocheremo in contropiede"

Queste le parole rilasciate a Rai Sport dal centrocampista del Cittadella Manuel Iori: "Oggi vogliamo fare una grande partita, sarà difficile ma ci proveremo ad aggredirli cercando di sfruttare il lor...

Queste le parole rilasciate a Rai Sport dal centrocampista del Cittadella Manuel Iori: "Oggi vogliamo fare una grande partita, sarà difficile ma ci proveremo ad aggredirli cercando di sfruttare il loro momento non brillante. Sappiamo che abbiamo i mezzi per creare difficoltà mediante le ripartenze. I calciatori sono sicuramente di un livello superiore al nostro, dovremo lasciargli poco possesso palla".