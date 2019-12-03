Venturato: "Non sarà semplice fare uno scherzetto ai viola. Sarebbe straordinario superare il turno"

Queste le parole di Venturato allenatore del Cittadella a Rai Sport: "Non sarà sicuro semplice fare uno scherzetto ai viola, sono di una categoria superiore e la differenza si nota. Proveremo a giocar...

Queste le parole di Venturato allenatore del Cittadella a Rai Sport: "Non sarà sicuro semplice fare uno scherzetto ai viola, sono di una categoria superiore e la differenza si nota. Proveremo a giocarci la gara passare il turno sarebbe straordinario. Vogliamo crescere sia come società che come squadra. Iori è da 5 anni al Cittadella con me, è un calciatore molto buono. Non arrivare in A è stata una delusione lo scorso anno, quest'anno possiamo riprovarci".