Fossi: "Stadio + cittadella a Campi Bisenzio? Esistono tutte le condizioni per realizzarli. Permessi? In 6 mesi"

Si parla tanto in questi giorni di restyling del Franchi o nuovo stadio. L'ipotesi da non scartare è Campi Bisenzio. Sarebbero 30 ettari lungo viale Allende pronti ad accogliere le strutture sportive,...

Si parla tanto in questi giorni di restyling del Franchi o nuovo stadio. L'ipotesi da non scartare è Campi Bisenzio. Sarebbero 30 ettari lungo viale Allende pronti ad accogliere le strutture sportive, da un lato lo stadio e dall'altra la cittadella viola con fino a 12 campi da gioco per il settore giovanile e la squadra femminile. Queste le parole rilasciate da Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio a La Nazione: "Lo stadio nel mio comune sarebbe una soluzione fast and easy. Esistono tutte le condizioni per realizzarlo. I terreni dove potrebbe sorgere sono vicini allo snodo autostradale. Il percorso urbanistico per il cambio di destinazione da terreni agricoli ad "attrezzature di interesse metropolitano" è già stato individuato. Con la Regione Toscana la pianificazione verrà fatta a breve visto che l'opzione per l'acquisto dei terreni scade in ottobre. Se tutta la trattativa andrà a buon fine tra i diversi studi che sta facendo anche la società Fiorentina, in 6 mesi i permessi potrebbero arrivare".