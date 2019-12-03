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Infortunio per Dalbert che chiede a Montella di essere sostituito nel secondo tempo

Il terzino viola Dalbert nella partita di stasera con il Cittadella di Coppa Italia ha accusato un problema al ginocchio sinistro che l’ha costretto a chiedere il cambio a Montella che ha subito fatto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2019 23:45
Infortunio per Dalbert che chiede a Montella di essere sostituito nel secondo tempo - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dalbert
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dalbert
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Il terzino viola Dalbert nella partita di stasera con il Cittadella di Coppa Italia ha accusato un problema al ginocchio sinistro che l’ha costretto a chiedere il cambio a Montella che ha subito fatto entrare il giovane Terzic.

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