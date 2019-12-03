Infortunio per Dalbert che chiede a Montella di essere sostituito nel secondo tempo
Il terzino viola Dalbert nella partita di stasera con il Cittadella di Coppa Italia ha accusato un problema al ginocchio sinistro che l’ha costretto a chiedere il cambio a Montella che ha subito fatto...
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2019 23:45
Il terzino viola Dalbert nella partita di stasera con il Cittadella di Coppa Italia ha accusato un problema al ginocchio sinistro che l’ha costretto a chiedere il cambio a Montella che ha subito fatto entrare il giovane Terzic.