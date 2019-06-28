Nuovo interesse dei viola per Frare, giovane difensore del Cittadella accostato ai gigliati qualche settimana fa
Torna di moda il nome di Domenico Frare per la Fiorentina. Dopo i rumors di qualche settimana fa, infatti, il club viola è tornato ad interessarsi al difensore classe '96 del Cittadella in vista della...
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2019 20:33
Torna di moda il nome di Domenico Frare per la Fiorentina. Dopo i rumors di qualche settimana fa, infatti, il club viola è tornato ad interessarsi al difensore classe '96 del Cittadella in vista della prossima stagione.
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