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Nuovo interesse dei viola per Frare, giovane difensore del Cittadella accostato ai gigliati qualche settimana fa

Torna di moda il nome di Domenico Frare per la Fiorentina. Dopo i rumors di qualche settimana fa, infatti, il club viola è tornato ad interessarsi al difensore classe '96 del Cittadella in vista della...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2019 20:33
Nuovo interesse dei viola per Frare, giovane difensore del Cittadella accostato ai gigliati qualche settimana fa -
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Torna di moda il nome di Domenico Frare per la Fiorentina. Dopo i rumors di qualche settimana fa, infatti, il club viola è tornato ad interessarsi al difensore classe '96 del Cittadella in vista della prossima stagione.

 

 

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