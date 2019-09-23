Coppa Italia: ecco la data di Fiorentina - Cittadella. I viola anche in tv...
Coppa Italia: la Fiorentina sfiderà il Cittadella il 3 dicembre alle ore 21. Ecco dunque il primo appuntamento nella coppa nazionale per gli uomini di Vincenzo Montella, contro la squadra granata, che...
A cura di Redazione Labaroviola
23 settembre 2019 18:21
Coppa Italia: la Fiorentina sfiderà il Cittadella il 3 dicembre alle ore 21. Ecco dunque il primo appuntamento nella coppa nazionale per gli uomini di Vincenzo Montella, contro la squadra granata, che milita in serie B. La partita sarà anche trasmessa in tv, su Rai Sport + HD.