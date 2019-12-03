Sottil: "Siamo in un momento difficile ma son sicuro che oggi possiamo dare una svolta"

Così è intervenuto ai microfoni di Rai Sport Riccardo Sottil: "Siamo in un momento non di gran forma ma abbiamo l'opportunità di rifarci. La Coppa Italia è un trofeo prestigioso a cui teniamo molto qu...

A cura di Redazione Labaroviola 03 dicembre 2019 21:41

Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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