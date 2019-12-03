Sottil: "Siamo in un momento difficile ma son sicuro che oggi possiamo dare una svolta"
Così è intervenuto ai microfoni di Rai Sport Riccardo Sottil: "Siamo in un momento non di gran forma ma abbiamo l'opportunità di rifarci. La Coppa Italia è un trofeo prestigioso a cui teniamo molto qu...
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2019 21:41
Così è intervenuto ai microfoni di Rai Sport Riccardo Sottil: "Siamo in un momento non di gran forma ma abbiamo l'opportunità di rifarci. La Coppa Italia è un trofeo prestigioso a cui teniamo molto quindi dobbiamo fare una gran partita. Il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita, sappiamo che è un momento complicato ma son sicuro che potremo dare una svolta".